Bergama Belediye Başkanlığı’nda ilk altı ayını geride bırakan AK Partili Hakan Koştu, genç, istekli ve kararlı bir siyasetçi. Kentin çehresini değiştirecek projelerini hayata geçirmek için ekibiyle gece gündüz çalışan Koştu, “Hayalim, turizm kentine yakışır şıkır şıkır bir Bergama” diyor. Başkan Koştu, açılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 29 Ekim’de hizmete sunulacak İzmir-Bergama yolu ve Çandarlı Limanı projesi ile adeta çıkmaz sokak haline gelen kentin gelişeceğini belirtiyor ve ekliyor: “Artık her yol Bergama’ya çıkıyor!”

- Çocukluğunuz nerede geçti?

Bergama’da. Kentin tarihi mahallelerinden Kale Mahallesi’nde büyüdük. Geçenlerde mezun olduğum ilköğretim okulunu ziyaret ettim. Bana kütük defterini gösterdiler. Duygulandım. Çok güzel bir çocukluktu. Esnaf babanın oğluyum. Ticaretin içinde büyüdük. İlk ve ortaokulu burada okudum. Liseyi İzmir’de yatılı okudum. 1995’te Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü bitirdim. Sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdim. Babadan gelen geleneğimiz vardı devam ettirdik. 2006’da da ayrı bir şirket kurduk.

- Babanız ne iş yapıyordu?

Traktör tarım makinaları ticareti yapardı. 2006’da ise zeytinyağı fabrikası kurduk. Bu arada evlendik, 2 çocuk sahibi olduk. Bergama’da 2006’dan bu yana AK Parti içinde hizmet ediyorum. AK Parti Bergama İlçe Yönetimi’nde başladığım siyasi hayatıma, 2009’da İl Genel Meclis Üyesi, 2014’te Belediye Meclis Üyesi, 2015’te İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2016’da da Bergama İlçe Başkanı olarak devam ettim. Son seçimde partimizin kararıyla belediye başkanlığına aday oldum ve kazandık.

- Genç yaşta bir hedefiniz var mıydı, “Ben Bergama’ya şunu yapacağım” diye...

Saydığım bu görevlerin hepsi benim isteğimle değil, bana tebliğ edildi. Hiç şu olayım demedim. Belki de güzel olan böyle. Bizde görev istenmez verilir. Bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Ama siyasete ilgiliydim. n Bergama’nın nasıl bir yer olmasını istiyorsunuz?

Bergama’da birçok medeniyet gelmiş geçmiş. Kentimiz 2014’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Eski ile yeni bir arada. Eskiyi korumalı, yeni olanı da planlı şekilde geliştirmeliyiz. Çünkü nüfus artacak.

- Neden artacak?

İstanbul-İzmir Otoyolu açıldı. Şimdi bir de İzmir-Bergama Otoyolu 29 Ekim’de açılacak. Ve Çandarlı Limanı projesi var. Tüm bunlar Bergama’yı önemli kavşak noktası haline getiriyor. Yani, bunun üzerine yatırım kararları alınmaya başlandı. Liman arkası endüstri bölgesi ilan edildi iki yıl önce. Serbest Bölge kurulması kararlaştırıldı. İzmir’deki ESBAŞ’ın benzeri, Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulma kararı geldi. Bu nedenle şehri planlayıp ona göre imar etmemiz gerekiyor.

- Otoyolun etkisi oldu mu?

Evet. Ulaşımın gittiği her yere hayat gidiyor. Bergama’ya eskiden çıkmaz sokak derlerdi. Hiçbir yere gitmeyen. Çevre illere uzaktı, umut kesilmişti. Ancak yatırımlarla yeniden umut oluştu. Bu projelerle şimdi her yol Bergama’ya çıkıyor!

- Önemli ilk üç projeniz nedir?

Birincisi, Millet Bahçesi oluşturmak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, destek vereceğini söyledi. Eski bir stadyum alanı var, devri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüştük. Olumlu baktılar. Millet Bahçemizle hem şehrin merkezi nefes alacak hem de otopark ve meydan sorununumuz ortadan kalkacak. Hükümetin 2020 bütçesi içine alınacak. İkinci projemiz Bergama’nın yollarını onarmak ve kentte doğalgazın kullanımını hızlı şekilde yaygınlaştırmak.

- Ankara görüşmelerinde de ilgili bakanlardan projelerinize destek sözleri aldınız değli mi?

Evet. AK Parti iktidarı döneminde, 2004-2009 aralığında 600 konutu kapsayan ancak sonra 10 yıl boyunca hiçbir ilerleme kaydedilmeyen jeotermal ağını genişletmek istiyoruz. MTA mühendisleri çalışmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yapılan görüşme sonucunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliği ile Bergama’nın uluslararası alanda tanıtımı için özel program hazırlanacağını söyledi.

5 bin kişiye istihdam

- Bergama tanıtılmıyor mu?

Evet. Oysa Bergama bir açık hava müzesi. Aynı döneme ait dört tiyatro var. Şu anda yeni bir kazı alanı var. Atmaca Mahallesi arkasında. Tam bir amfi tiyatro, kolezyum gibi. Bu malzemenin olduğu Türkiye’de başka bir yer yok. Biz bunun tanıtımını maalesef yapamıyoruz. Ama bakanlık desteği ile İngiltere, Fransa ve Çin’de film gösterimiyle yapacağız. Yine Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüştük. Seçim öncesi sözü vardı. Bergama’da büyükbaş hayvancılık üzerine OSB kurulmasının startını verdi. 500 dönüm üzerinde planlanan alan 3 bin 500 dönüme çıktı. Alibeyköy mevkiinde hizmet sunacağız. Beş bin kişiye istihdam sağlayacak. Mevzuat gereği izinler alınıyor. Müteşebbis heyet kurulunca bakanlık hibe desteği verecek.

- İzmir Büyükşehir ile aranız nasıl? Toplantılara çağrılmadığınız gündeme gelmişti...

Tunç Bey ilk 25 belediyeyi topladı, bizim için, “Ben beş belediyeyi sonra toplayacağım” demişti. Sonra ayrı gittik. Aslında sorunlarımız ortak. Birbirinden ayırmak doğru değil. Artık seçildik, bitti. Stratejik plan toplantısında da kendisine brifing verdim. Gelirlerimizin çoğu Büyükşehir’de kalıyor bize hizmet oranında geliyor. Büyük park-bahçeler, ana caddelerin bakımı, temizliği Büyükşehir yetkisinde. Ayrıca köy yollarımız da. Bu planlara uyup hizmetleri Bergama dolasıyla İzmir halkına sunmuş olacağız.

HAYALİM ŞIKIR ŞIKIR BİR KENT

- Beş yıl sonra Bergama hayaliniz?

Şehrin görünümünü değiştireceğiz. Hayalim dışarıdan misafir geldiğinde, şıkır şıkır Bergama görsün istiyorum. İkincisi, istihdam sorununa çözüm bulmak. Bergama istihdam konusunda en sancılı ilçe. Organize sanayileri yok. Az önce saydığımız projelerin hayata geçmesiyle bölgede işsizlik de azalacak.

- Günde kaç saat çalışıyorsunuz?

Saate hiç bakmam çalışırken. (Gülüyor)

- Akşam kaçta çıkıyorsunuz?

İlk altı ay çok yoğun mesai yaptık. Belediyenin de aksayan birimleri, paslanmışlık var. Bunları harekete geçirdik. Geceleri çalışıyorduk arkadaşlarla. Söz verdiğimiz projelerin kağıt üzerine dökülmesi gerekiyordu. Ama 6 ayda birçok şeyi yoluna koyduk. Başka belediyeler gibi işten çıkarmalar yapmadık. Kimseye ön yargılı davranmadık. Çalışanlarımızla toplandık, Bergama’ya hizmet etme konusunda arzumuzu dile getirdik. Bunlara ayak uydurabilenlerle yola devam etme kararı alacağımızı, bunun dışında davrananlarla yolumuzu ayırabileceğimizi söyledik.

- Nasıl bir başkansınız?

Çalışmayı seviyorum. Kendi işimizde de çok çalışırdım. Burada da belediyecilik apayrı bir yer. Her yere erişebilirsiniz. Size bir hamur veriyorlar, istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

- Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz?

Boş zaman bizim için mümkün değil. Zaman kalırsa ailemizle geçiriyoruz. Çünkü çocuklarımız bizi özlüyor.

- Kaç çocuğunuz var?

İki oğlum var. Büyük siyasete ilgili, gündemi iyi takip eder. Bana proje önerilerinde bulunur. Ancak geçen akşam eve gittim. Küçük oğlum boynuma sarıldı, “Özledim seni, hiç göremiyorum” dedi. Çok dokundu bana. Ama bu siyasetçilerin kaderi. Bu yüzden fırsat buldukça önceliğimiz ailemiz.

- Eşiniz de çalışıyor mu?

Hayır, ev hanımı. Çalışsaydı, inanın bu yoğun tempoda zorluk çekerdik.

Yüzyılın projesi olacak

- Tarihi alan ile ilgili büyük bir projeniz var değil mi?

Akporol bazalika bölgesinin eteğinden tarihi Selinos Deresi akıyor. Büyük projelerimizden biri de bu. En büyük desteği, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile DSİ veriyor. Tarihi dereyi restore edip, gezi alanı, belki de suda gondolların yüzdüğü alan haline gitereceğiz. Eğer dereyi rehabilite edebilirsek, bu Bergama’ya yapılmış belki de en büyük iyilik olacak. Mimari projeleri var Anıtlar Kurulu’ndan geçti. Yeni müze projesi de o derenin kenarında kurulacak. Bakanımız gördüğünde, “Yüzyılın projesi olacak” dedi.

- Peki, Bergama’dan Almanya’ya taşınan Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi ile ilgili girişiminiz olacak mı?

Bununla ilgili 25 yıl önce bir girişimde bulunuldu ama 100 yıl önce götürülmüş eserden bahsediyoruz. Berlin Bergama Müzesi çatısında sergileniyor. Tüm eserler yerinde yaşamalı. Önümüzdeki yıl bir diplomatik girişimde bulunacağız.

- Kente kaç turist geliyor?

Eskiden bir milyona yakında. Şimdi 350 bine düştü. Hedefimiz yerli turist çekmek.