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    HaberlerEge Haberleri HichConcept’e görkemli açılış
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    05.12.2019 - 07:50 |

    HichConcept’e görkemli açılış

    “Kalplerimiz Bir” yardım gecelerinin düzenlenmesine öncülük yapan Ferah Sancak’ın kurduğu HichConcept’in Alsancak mağazası şık bir davetle açıldı.

    HichConcept’e görkemli açılış

    “Kalplerimiz Bir” yardım gecelerinin düzenlenmesine öncülük yapan Ferah Sancak’ın kurduğu HichConcept’in Alsancak mağazası şık bir davetle açıldı.
    Davete AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Konukoğlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ünlü modacı Ertan Kayıtken ve çok sayıda davetli katıldı. Ferah Sancak, ürünler hakkında bilgi verdi, tasarımlarıyla HichConcept’te yer alan ünlü isimlere ve markaların kurucularına teşekkür etti.

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