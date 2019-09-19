Honda Afrika Twin’i denediler

“Maceraya Var Mısın?” temasıyla Urla Titus Forenia’da yapılan 2. Honda Africa Twin Off-road etkinliğine, beş ayrı markadan 40 kişi katıldı. Yükseliş Honda Showroom’daki kahvaltının ardından toprak parkura geçen grup, Türkiye Motokros Şampiyonu İbrahim Ercan Sungur’un Honda Africa Twin ile yaptığı gösteriyi izledi. Ardından katılımcılar da Africa Twin ile test sürüşü yaptı. Etkinlik mangal partisiyle sona erdi.