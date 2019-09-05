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    HaberlerEgeHoroz, prime doydu
    05.09.2019 - 07:50

    Horoz, prime doydu

    Süper Lig’de sezona 3 maçta 7 puanla başlayan Yukatel Denizlispor’da futbolcular başarılı performansla ceplerini doldurdu.

    Horoz, prime doydu

    Süper Lig’de sezona 3 maçta 7 puanla başlayan Yukatel Denizlispor’da futbolcular başarılı performansla ceplerini doldurdu. İlk hafta alınan Galatasaray galibiyeti sonrası takıma 50’şer bin lira prim dağıtan yönetim, ikinci hafta Antalyaspor deplasmanındaki 3 puana da 30’ar bin lira prim ödedi. Son maçta yine deplasmanda Göztepe’yle yenişemeyen yeşil siyahlılarda beraberlik primi ise 15’er bin lira olarak belirlendi. Denizlispor’da bu maçlarda forma giyen futbolcular, 3 haftada 95’er bin lira ödülü ceplerine koydu. Süper Lig’de gol yemeyen tek takım konumundaki Denizlispor, 9 yıl sonra döndüğü ligde 7 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil siyahlılarda milli maçlar arasında takıma verilen 3 günlük izin sona erdi.

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