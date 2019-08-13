13.08.2019 - 07:50
‘Huzur, neşe ve bolluk getirsin’
Foça’da halk ile kamu görevlileri, Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki programla bayramlaştı.
Foça’da halk ile kamu görevlileri, Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki programla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve şehit ailelerinin evleri ziyaret edildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kurban Bayramı’nın herkese bolluk, neşe ve huzur getirmesini diledi.
Perseid meteor yağmuru böyle görüntülendiHalk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'den ve Dünya'nın birçok ülkesinden gözlendi.