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    HaberlerEge‘Huzur, neşe ve bolluk getirsin’
    13.08.2019 - 07:50

    ‘Huzur, neşe ve bolluk getirsin’

    Foça’da halk ile kamu görevlileri, Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki programla bayramlaştı.

    ‘Huzur, neşe ve bolluk getirsin’

    Foça’da halk ile kamu görevlileri, Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki programla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi, Açık Ceza İnfaz Kurumu ve şehit ailelerinin evleri ziyaret edildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kurban Bayramı’nın herkese bolluk, neşe ve huzur getirmesini diledi.

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