Ihlamur ağacı dikti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’in Bayındır ilçesinde yaklaşık 10 kilometre sabah yürüyüşü yaptı. Dağ’a, Bayındırspor kulübünün formasını giyen Belediye Başkanı Uğur Demirezen de eşlik etti. Bir köylünün tarlasına girip salatalık toplayan Dağ, ikram edilen eriği yedi. Daha sonra bir başka vatandaşın daveti üzerine bahçesinde kahvaltı yaptı. Daha önce Karşıyaka’da doğal güzelliğiyle bilinen Karagöl’de yürüyen Dağ, haftada 3 kez farklı bir bölgede sabah yürüyüşü yapacağını belirtti, her gittiği yerde de ağaç diktiğini ve dikeceğini söyledi. Yayla köyü olan Alankıyı’ya ıhlamur ağacı diken Dağ, “Üç yaşında bir ıhlamur diktim, dört yıl sonra gelip yapraklarını toplayacağım ve nasipse çayını demleyip içeceğim” diye konuştu.