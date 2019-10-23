İki fuar ve bir kongre

Bugün maden sektörünü buluşturacak 8. MINEX ile IMMAT 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi ile ayakkabı sektörünün şöleni 46. Shoexpo İzmir kente hareketli günler yaşatacak. 46. Shoexpo İzmir 25 Ekim, MINEX ile IMMAT, 26 Ekim’de sona erecek. MINEX ile birlikte IMMAT 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi de fuarizmir’de gerçekleşecek.