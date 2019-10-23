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    HaberlerEgeİki fuar ve bir kongre
    23.10.2019 - 00:31 |

    İki fuar ve bir kongre

    Geçen haftalarda MAKTEK İzmir ile 2. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi’nde binlerce misafiri buluşturan fuarizmir, bu hafta iki fuar ve bir uluslararası kongreye daha ev sahipliği yapacak.

    İki fuar ve bir kongre

    Bugün maden sektörünü buluşturacak 8. MINEX ile IMMAT 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi ile ayakkabı sektörünün şöleni 46. Shoexpo İzmir kente hareketli günler yaşatacak. 46. Shoexpo İzmir 25 Ekim, MINEX ile IMMAT, 26 Ekim’de sona erecek. MINEX ile birlikte IMMAT 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi de fuarizmir’de gerçekleşecek.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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