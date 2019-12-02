İkincilik heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları’nda İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsil eden İzmir Özel Çamlaraltı Koleji ve 9 Eylül Ortaokulu öğretmenlerinin yer aldığı takım, Türkiye ikincisi oldu. Çamlaraltı Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Egemen Ercan, “Turnuvada mücadele eden tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ödülümüzü Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’un elinden almak da ayrı bir mutluluk” şeklinde konuştu.