02.12.2019 - 07:50 |
İkincilik heyecanı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları’nda İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsil eden İzmir Özel Çamlaraltı Koleji ve 9 Eylül Ortaokulu öğretmenlerinin yer aldığı takım, Türkiye ikincisi oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları’nda İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsil eden İzmir Özel Çamlaraltı Koleji ve 9 Eylül Ortaokulu öğretmenlerinin yer aldığı takım, Türkiye ikincisi oldu. Çamlaraltı Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Egemen Ercan, “Turnuvada mücadele eden tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ödülümüzü Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’un elinden almak da ayrı bir mutluluk” şeklinde konuştu.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.