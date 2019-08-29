‘İlçemizi elbirliğiyle tertemiz yapacağız’

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık Kent Konseyi, Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Barbaros esnafı ve gönüllülerin katılımıyla ilçede örnek bir temizlik kampanyası başlatıldı. Programda, mahallelerde yapılacak çalışmaların yanı sıra kıyı temizliği de yer alıyor. Belediye ekipleriyle birlikte esnafa süpürge ve faraş dağıtan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Barbaros Caddesi’nin Talatpaşa Caddesi girişinden Camlı Kahve’ye kadar yapılan çalışmaya katıldı. Ergin, “Kentimizi elbirliğiyle güzelleştirebiliriz” dedi.