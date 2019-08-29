29.08.2019 - 07:50
‘İlçemizi elbirliğiyle tertemiz yapacağız’
Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık Kent Konseyi, Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Barbaros esnafı ve gönüllülerin katılımıyla ilçede örnek bir temizlik kampanyası başlatıldı.
Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık Kent Konseyi, Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Barbaros esnafı ve gönüllülerin katılımıyla ilçede örnek bir temizlik kampanyası başlatıldı. Programda, mahallelerde yapılacak çalışmaların yanı sıra kıyı temizliği de yer alıyor. Belediye ekipleriyle birlikte esnafa süpürge ve faraş dağıtan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Barbaros Caddesi’nin Talatpaşa Caddesi girişinden Camlı Kahve’ye kadar yapılan çalışmaya katıldı. Ergin, “Kentimizi elbirliğiyle güzelleştirebiliriz” dedi.
İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.