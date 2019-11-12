İlhamı hayat tecrübelerinden alıyorlar

İZMİR’in Seferihisar ilçesinin Ürkmez Mahallesi’nde, tiyatro yönetmeni Vedat Murat Güzel’in annesini kaybettikten sonradaha önce sahneye çıkmamış hatta oyun bile izlememiş kadınlarla kurduğu ekip, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde ‘En Başarılı Anadolu Tiyatrosu’ seçildi. Oyuncuların, hayat hikayelerini sahnede aktardıklarını belirten Vedat Murat Güzel, “Hepsi hissederek oynadı. Belki de bu sayede 5 yılın sonunda festivallere katılıp, ödüller aldılar. Annemin anısına yazmış olduğum ‘Kız Çocuğu’ adlı dram oyunuyla ‘En Başarılı Anadolu Tiyatrosu Ödülü’nü aldık.

25 Kasım’a özel oyun

Kendi yaşamlarından kesitleri izleyiciyle buluşturan Ürkmez Kadın Tiyatrosu ekibi, bu zamana kadar sergiledikleri dört oyunda kadına şiddetten çocuk gelin sorununa, toplumsal baskıdan, kadın cinayetlerine kadar birçok konuya değindi. Kadın hakları savunucusu 2 erkek oyuncunun da oyunlarda eşlik ettiği kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde sergilemek üzere özel oyun hazırlıyor.



Sahnede ölmek istiyorum

Tiyatroyla 75 yaşında tanıştığını belirten Müjgan Hasdemir, “Bütün kadınlara tavsiyem; evde oturmasınlar, gelsinler, burada çok şey öğreniyoruz. 1 hafta önce 80’inci yaş günümü sahnede kutladık. Unutamayacağım bir gündü. Torunlarım, çocuklarım benimle gurur duyuyor. Tiyatroya başladığım için çok mutluyum, sahnede ölmek istiyorum” dedi. Denizli’de 14 yaşındayken, zorla evlendirildiğini anlatan, emekli Nuray Şanlısoy (63) ise mücadele dolu hayatını sahneye yansıttığını dile getirdi. 1985 yılında Kültürpark’taki gazinolarda ‘Filiz Işık’ adıyla sahne alan Filiz Arslan da (58) “Eşimi 1998’de kazada kaybettikten sonra çok zorluk çektim. Üç çocuğumu büyüttüm. Dokuz yıl önce Seferihisar’a geldimde tiyatroyla tanıştım. Sahneye tekrar çıkmak, bana güç verdi” diye konuştu.