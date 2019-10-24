İlk dersi kaçırmayın

4 Ekim’de İzmir’e gelen ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılının açılışını yapan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, şimdi de Ege Üniversitesi’nin (EÜ) akademik yıl açılışını yapmak üzere bugün kente geliyor.



Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak EÜ Akademik Yıl Açılış Töreni, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampus Kültür Merkezi’nde devam edecek. Akademik yılın ilk dersini ise Yıldırım verecek. Ardından Ege Üniversitesi’ni en yüksek puanla kazanan öğrencilere ödülleri dağıtılacak.



Adına yapılan salonu açacak



Daha sonra Aydın’a geçecek olan Yıldırım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) merkez kampüsü Atatürk Kongre Merkezi’nde yapılacak akademik yıl açılışına katılacak. Saat 14.30’daki törenin ardından dönemin ilk dersini yine Yıldırım verecek. Yıldırım, yapımı tamamlanan Spor Bilimleri Fakültesi Binali Yıldırım Spor Kompleksi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nin açılışlarını da yapacak.



Yapay zekanın gelişim alanı üniversiteler



Ege Üniversitesi’nde (EÜ) düzenlenen “Yapay Zekâ Alanında Ulusal Strateji Arayışları” konulu konferansla, çalışmaların geleceği masaya yatırıldı. Üniversitedeki yapay zeka projelerini anlatan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Sağlıkta ve tarımda yapay zeka uygulamaları üzerinde çalımalar yürütüyoruz” dedi. Teknolojide yaşanan gelişimin her alanda yeni rekabet alanları açtığını belirten Budak, “Stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık ve projeler açısından yapılan değerlendirmede ülkemiz, bölgede yapay zekaya en çok yatırım yapan ülke oldu. Üniversiteler de yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi için tüm imkanlarını seferber etmeli. Devamı gelecek olan konferanslarla; güncel gelişmeleri, beklentileri, sorunları ve çözüm yollarını aynı platformda buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.