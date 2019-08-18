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    HaberlerEgeİstanbul çıkarması
    18.08.2019 - 07:50

    İstanbul çıkarması

    19’uncusu düzenlenen Miss & Mr Model Of Turkey 2019’un birbirinden güzel 14 kadın ve birbirinden yakışıklı 14 erkek finalisti, hazırlıklarına İstanbul’da devam etti.

    İstanbul çıkarması

    19’uncusu düzenlenen Miss & Mr Model Of Turkey 2019’un birbirinden güzel 14 kadın ve birbirinden yakışıklı 14 erkek finalisti, hazırlıklarına İstanbul’da devam etti. 22 Ağustos’ta Kaya İzmir Thermal & Convention’daki final gecesinin açılış sahnesinde giyecekleri koleksiyonu hazırlayacak olan spor giyim markası Air Life’ı ziyaret eden geleceğin model adayları, tasarımları yerinde gördü. Daha sonra final gecesi için casual koleksiyonu hazırlayacak olan EKSİ 1 firmasına geçen finalistler, giyecekleri giysilerle ilgili bilgi aldı. Son ziyaret ise güzeller tarafından kadın abiye giyim firması ÖMÜR INN’e yapıldı. Genç kızlar final gecesi giyecekleri kıyafetleri denedi. En son Doğa Sigorta’ya geçen güzeller ve yakışıklılar, kazalar ve aksiliklere karşı yapılan bir yıllık sigorta poliçelerini, firmanın CEO’su Nihat Kırmızı’dan aldı.

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