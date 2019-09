İzmir, cimnastikte Türkiye'yi sırtlıyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı ve Şavkar Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin, Türk cimnastiğinin geldiği noktayı Spor Müdürümüz Mehmet Demirtaş ve usta yazarımız Fatih Tanfer’e anlattı. Uzun yıllar Türk cimnastiğine hizmet veren ve 22 Kasım 2018’de de Akdeniz Cimnastik Birliği’nde 16 ülkenin desteği ve oy çokluğuyla Genel Kurul’a seçilen Başkan İsmail Göktekin, “Bizler daima sporun ve sporcunun arkasında var olan destekleyici güç olduk. Türk sporuna sayısız sporcu kazandırdık. İzmir’in potansiyelini de görerek en doğru işlere imza atmak için hemen hemen her bölgede şubeler açtık. Genç yeteneklerimizi cimnastikle buluşturmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



İzmir’de cimnastik adına çalışma alanlarınızın ve salonlarınızın yeterliliği ne durumda?



Biz bu işi gönülden severek yapıyoruz. Cimnastik adına eksiklikleri gördük ve elimizden geldiğince yeterlilik düzeyini arttırabilmek adına Şavkar Arena’yı kurduk. Burası 4 bin metrekarelik bir alana sahip. Sadece cimnastik salonu değil. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, tartan pisti ve fitness salonu mevcut. 600’e yakın çocuğumuz cimnastik yapıyor. Fitness üyemiz yaklaşık 1200 kişi. Yüzmeye ise gelen kişi sayısı yazın bin kişiyi buluyor. Tesisimiz yaklaşık 7 yıldır var. 30’a yakın milli takım sporcumuz mevcut. Son 10 yıldır milli takımda yarışan ve dereceye giren sporcularımız da bizlerle birlikte bu yolda epey bir yol kat ediyor. Şavkar olarak İzmir’de 12 yerde şube açtık. Geçtiğimiz yıl Urla’da 23 dönüm bir yer kiraladık. Gerekli tadilatlarla orayı bir spor ve yaşam köyü olarak hayata geçirdik. Geçtiğimiz hafta itibariyle orada uluslararası bir kamp başlattık. Ukrayna ve Avrupa’dan misafirlerimiz geldi. Onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle yurtdışından gelen sporcular, bizim sporcularımızın çalışma imkanlarını görünce onlarla kamp yapmak istiyorlar. Bizim en büyük hedefimiz ülkemiz adına etkili olmak ve olimpiyatlara en iyi madalya alacak sporcuları yetiştirmek.



Sporcu taramasını nasıl yapıyorsunuz?



1991 yılından itibaren Milli takıma 60’dan fazla sporcu kazandırdık. İzmir’deki bir çok okullara gidip çocukları yetenek tarama testinden geçiriyoruz. Yetenekli çocukları kendi bünyemize alıp yetiştiriyoruz. İbrahim Çolak ve Ahmet Önder’de bizim kendi içimizde böyle bir oluşumdan çıktı ve şuan büyük başarılara imza atıyorlar. Cimnastik diğer spor dalları gibi değil. Süreklilik önemli. En az 8 yıl aralıksız çalışıyoruz. Spor Bakanlığı milli takım sporcularına hem olimpik havuzda hem de TOM’da büyük destek veriyor. Emekleri için sizler aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.









Federasyon süreci nasıl gelişti?



2012 yılında federasyonda başkanlık seçimleri oldu. Biz başkan Suat Çelen’in ekibiyle birlikte seçimlere katıldık ve kazandık. 2016 yılındaki seçimlere de katıldık ve kazandık. Bu bizim 2. dönemimiz. Aynı zamanda Cimnastik Federasyonu’nda Asbaşkan’ım. Akdeniz Birliği Ülkeleri Yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye’deki jimnastik son 5 yılda yukarıya doğru tırmanışta. Cimnastiğin 81 ile yayılmasında Başkan Suat Çelen’in katkısı ve desteği çok büyük. Milli takımlara sporcu veren kulüpler biraz daha ayrıcalıklı olmalı, desteklenmeli. Bu konuda sayın bakanımızdan destek bekliyoruz.



İzmir cimnastiğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?



İzmir’de çeşitli kulüpler var. Ancak kurumsallaşmaları gerekli. Sporcu yetiştirmek sabır ve emek isteyen bir iş ve her kulüp taşın altına elini koymuyor. Maddi olarak destek verilirse daha iyi sporcuları daha iyi koşullarda yetiştirebiliriz. İzmir cimnastiği de Artistik cimnastikte Türkiye genelinin yaklaşık %70’ini oluşturuyor. Bayan ve erkeklerde milli takımlardaki 5 sporcudan 3’ü İzmir’den çıkıyor. İzmir cimnastiği, Türkiye cimnastiğini yukarıya taşıyor. İzmir cimnastiği özellikle son 5 yılda İzmir’i çok iyi temsil etmekte ve cimnastiği yukarılara taşımakta. Cimnastik tüm spor branşlarının temelidir. Her çocuk mutlaka spora cimnastikle başlamalıdır. Temel alt yapısı cimnastikten gelen bir sporcu tüm branşlarda başarılı bir şekilde spor hayatına devam eder. Aileler bu konuda bilinçlendirilmeli.



'Vizyonumuz mükemmeliyetçilik'



Amacımız, Şavkar’a adım atan bir çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önemli katkı sağlayacak dinamikleri harekete geçirmektir. Çocukların önüne çeşitlilik gösteren seçenekleri sunma çalışmalarında her zaman mükemmeliyetçi bir anlayış ile yaklaşım gösterilmek vizyonlarımız arasında. Salonlarımıza cimnastik gibi güzel ve özel bir sporu yapmak için ilk defa gelen adaylara eğlenceli bir deneme başlangıcı yaptırılmakta, ilerleyen dönemde ise sporcunun atletik bir görünüm kazanması ve sağlam bir karaktere sahip olması için çalışmalar yapmayı da sürdürüyoruz. Öte yandan özel durumu olan çocuklarımız için de birebir seanslar düzenliyoruz. Bu programlar sayesinde kendilerini bir birey olarak algılamalarının ve çevresi ile bağ kurmalarının önü açılabilmektedir.



'HER YAŞTA SPOR YAPILMALI'



Cimnastik branşı, hiç şüphe olmaksızın diğer tüm spor branşları için sağlam bir alt yapı oluşturmakta ve ayrıca fiziksel/zihinsel zindelik sağlamaktadır. Aileler daha önce belki de hiç tanışmadıkları cimnastik sporu sayesinde çocuklarında bulunduğunu hissettikleri yeteneklerin gerçek durumunu görebilmektedirler. Bu durum ise bizlerin emeklerini ortaya koyuyor. Aynı zamanda, her yaşta spor yapmanın bir yaşam felsefesi olması gerektiğine inanan biriyim. Fitness salonu, yüzme havuzu ve sauna gibi imkanlarımız şubelerimizde mevcut. Sporcularımızı sporun her alanı ile iç içe tutmak ve spor zemini hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.



Mersin Artistik Cimnastik Worl Challenge Cup’a milli takım damgası



Mersin’de Aerobik Cimnastik Dünya Kupası düzenlendi. Yarışlarda ülke olarak 5 altın, 6 gümüş 1 bronz madalya aldık. Bu yarışlarda Şavkar sporcuları da milli forma altında mücadele etti. Bizden Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu dereceye girerek madalya aldı. Bu sporcularımız Stuttgart’taki Dünya Şampiyonası’nda da boy gösterecekler. Hedefimiz 2020 yılında erkeklerde ülkemiz adına olimpiyat vizesini alabilmek.