İzmir, çocuklar için bir başlangıç olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ESİAD’ın organizasyonunda, İzmir’e çocuklar için tasarım beceri atölyeleri kuracaklarını açıkladı. ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, “Katkıya hazırız” dedi.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), 34. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ağırladı. Radisson Blu Otel Çeşme’deki toplantıya ESİAD üyeleri, İzmir protokolü ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Organizasyonda konuk konuşmacı olan Bakan Ziya Selçuk, bir müjde verdi, “İzmir’e Bakanlık projesi olarak tasarım bilgi atölyeleri kuracağız” dedi. Atölyelerin önemli işlevlerinin olacağını vurgulayan Selçuk, “Çocuklar, ilkokul 1. sınıfta mühendislik kafasına sahip olmaya başlayacak. Drama ve sanat, bu modelde etkin şekilde rol oynayacak. Sadece ABC’yi öğrenmekle kalmayacaklar, ürün ortaya koyacaklar. Böylece çocuklarımız, uygulamalı sanat ortamında dünya görüşlerini de geliştirme fırsatı bulacak” diye konuştu. Atölyeleri, İzmir’in en geri kalmış okullarından başlayarak yaşama geçireceklerini belirten Bakan Ziya Selçuk, “Bu konuda gelen destekler bizi çok mutlu edecektir” vurgusunu yaptı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri de, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un açıkladığı projenin kent için büyük değer ifade ettiğini belirtti, “ESİAD, her türlü katkıyı vermeye hazır” dedi.

Türkiye’nin yapısal olan işsizlik sorununun eğitim ve işgücü piyasası reformlarıyla birlikte ele alınarak çözülebileceğine inandığını dile getiren Sivri, “Sanayinin yol haritası ile işgücü ve nitelikli çalışanların yetkinliklerinin eşgüdümlenmesi, geleceğin teknolojileri ile üretim yapacak sanayilere değer katacaktır” ifadesini kullandı. Sanayide nitelikli insan kaynağı açığının tüm sanayicilerin ortak sorunu olduğunu kaydeden Sivri, şunları kaydetti: “Meslek liseleri ve yüksekokullarda yetişen gençlerimizin yetkinlikleri ve pratik bilgileri ile işbaşı eğitimlerinin sınırlı olması, onları iş hayatına atıldıklarında uzun adaptasyon süreleri ve verimsizlikle baş başa bırakmaktadır. İşletmelerimizde ara ve teknik eleman ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bu nedenlerle eğitim reformuna en çok iş dünyası ve sanayiciler ihtiyaç duymaktadır.”

‘Mali disiplin sürmeli’

Eğitim reformunun tek başına yeterli olmayacağına da değinen Sivri, “Ülkemizde adalet, özgürlükler, güvenin tesis edilmesi ve rakamsal büyüme yerine çağdaş kapsayıcı bir kalkınmayı da ön plana alan siyaset ortamı da olmazsa olmazlardır. Türkiye bu alanlarda da ilerleme sağladığı takdirde eğitim reformu anlam kazanacak ve çağdaş ülke olma hedefi yakalanacaktır” dedi. Sivri, ekonomide mali disiplinden vazgeçilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ali Kasalı da, Türkiye’nin eğitim kurumlarında nicelikten çok niteliğe önem verilmesi gerektiğini vurguladı.