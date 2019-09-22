İzmir’e değer katan yatırım

Hasta odaklı anlayışı, tüm uzmanlık dallarındaki nitelikli sağlık personeli ve son teknoloji tıbbi cihazlarıyla Tınaztepe Galen Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Açılış töreninde konuşan Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, “Hedefimiz emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu’nun, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmek. “Hastalıkta, sağlıkta, her yaşta” sloganıyla çıktığımız yolda bilimsel uzmanlık yanında akla ve kalbe hitap eden insani değerleri de benimsedik. 5 yıldızlı hastane konseptiyle oluşturduğumuz Tınaztepe Galen Hastanesi’yle, İzmir’e büyük katma değer sağladığına inandığımız sağlık turizmi alanında da faydalı çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi

Açılış kurdelesini hastane çalışanlarının çocukları kesti. Bektur açılışa katılan her çocuk için birer fidan dikileceğini söyledi.

20 uzmanlık dalı, altı ameliyathane

SGK, bankalar ve özel sigortalarla anlaşmalı olarak hasta kabulüne başlayan Tınaztepe Galen Hastanesi, 15 bin metrekare alandaki dokuz katlı binasında; 20 uzmanlık dalı, altı ameliyathane salonu, üç doğumhane, 18 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, erişkin ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri, radyolojik görüntüleme merkezi, endoskopi ünitesi, merkezi sterilizasyon ünitesi, kapsamlı hizmet laboratuvarı, göz tanı ünitesi, kan transfüzyon, kardiyoloji tanı ünitesi, nöroloji tanı ünitesi ve işitme tanı ünitesi merkezi ile hasta kabulüne başladı.