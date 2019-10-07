‘İzmir’e doğrudan uçuşlar artmalı’

İzmir Ticaret Odası (İZTO), turizm sektörü temsilcilerini ağırladı. İZTO Konferans Salonu’nda düzenlenen İzmir Seyahat Acentaları Buluşma Toplantısı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, Corendon Havayolları Ticaret Müdürü Mine Aslan ve Almanya’nın farklı şehirlerinden gelen turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, İzmir’in Avrupa ve Asya’nın kesiştiği nokta olduğuna dikkat çekti.

İzmir’e 35 ülke ve 68 destinasyondan direkt uçuş olduğunu kaydeden Özkardeş, bu sayının artması gerektiğini vurguladı, şunları söyledi:

13.5 milyon yolcu

“30 milyon yolcu kapasitesine sahip havalimanımız, tüm Ege’nin ihtiyacını karşılıyor. Bunun yarısını bile kullanamıyoruz ne yazık ki. Geçtiğimiz yıl Adnan Menderes Havalimanı’nı 13.5 milyon yolcu kullandı. Corendon Havayolları’na İzmir’e gerçekleştirmeye başladığı direkt uçuşlar için teşekkür ediyoruz. Biz İZTO olarak açılan hatların devamlılığının sağlanması ve yenilerinin açılması için gereken desteği vermeye her zaman hazırız.” l NEVRA UÇKAÇ DHA