İzmir’in doğum günü

İzmir’in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlamaları her yıl olduğu gibi yine büyük katılımla gerçekleşti. Günün ilk etkinliği “Zafer Yürüyüşü”ne binlerce İzmirli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’nı taşıyan İzmirliler, Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922’de kente girdiği güzergâhı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir İl başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile her yaştan ve her kesimden binlerce İzmirli katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çelenk sundu. Çelenk sunumlarının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

‘İyi anlamalıyız’

9 Eylül’ün, iktisatta ve siyasette Atatürk ile birlikte yeni sözler söylenmeye başlanılan gün olduğunu belirten Başkan Soyer, “Demokraside, kültürde, sanatta, siyaset ve ekonomide, özetle yaşamın her alanında hem kökleri sağlam hem de yenilikçi eserler hayata geçirmek için 9 Eylül’ü iyi anlamalıyız. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun bunu başaracağız. O dönemde hiçbirimiz arasında siyasi uçurumlar yoktu. Farklılıklarımızı tek vücut olmanın gücü haline getirdik. Ülkemizi işgalden hep birlikte kurtardık, bugün yine aynı şiarla birlik bütünlükle ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kurtuluşun yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü ve direnişi gerçekleştirenleri rahmet ve minnetle anıyorum. 9 Eylül, İzmir’in kurtuluşu ve kuruluşu kutlu olsun” diye konuştu.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriler ve konserlerle devam etti. Süvari birliklerinin saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki yürüyüşünden sonra İzmir semaları saat 17.30’da Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterilerine sahne oldu.

Fidan konseri

Kutlamalar kapsamında akşam Kültürpark’ta düzenlenen konserdeyse; Haluk Levent, Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin ve Hayko Cepkin sahne aldı. Konser nedeniyle fuara girişler bir günlüüne 10 lira yapıldı. Elde edilecek gelir İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak.

SÜVARİLER VALİLİKTE





İzmir Valiliği önündeki 9 Eylül töreninde, atlı süvari birliklerinin 9 Eylül’de İzmir’e girişi ve İzmir Valiliği binasında Türk bayrağının göndere çekilişi canlandırıldı. Büyük Taarruz Atlı Birliği’nin Afyonkarahisar’dan getirdiği Türk bayrağı ve toprak ise Vali Erol Ayyıldız’a teslim edildi. Türk bayrağını öperek, teslim alan Ayyıldız, “Kutsal emanet ilelebet İzmir’imizde yaşayacaktır. Vatan size minnettar” dedi.

Marşlarla kutladılar





İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü, Karşıyaka’da da gurur ve coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Karşıyaka Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Alanı dolduran her yaştan Karşıyakalılar, Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde hep bir ağızdan ‘İzmir Marşı’nı söyledi.

Simge kent oldu

İzmir’in, dün olduğu gibi yarınlarda da özgürlüğün, bağımsızlığın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşalesi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “İşgal edilmesiyle özgürlük mücadelesinin, kurtuluşuyla yepyeni bir ülkenin simgesine dönüşen İzmir’imizin 9 Eylül’ünü onurla, gururla, coşkuyla kutluyoruz. İzmir, doğum günü kutlu olsun. Nice yaşlara!” diye konuştu.

Bornovalılar sokağa döküldü





İzmir’in kurtuluşunun 97’inci yılı Bornova Belediyesi’nin düzenlediği coşkulu kortej yürüyüşü ve konserle kutlandı. İş Bankası viyadüklerinin altından başlayan kortej yürüyüşüne katılan Bornovalılar ellerindeki Türk bayraklarıyla Mustafa Kemal Caddesi’ni kırmızı beyaza boyarken, Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserde İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi.