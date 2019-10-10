İzmirli Cavit Tokyo'yu istiyor

Küçüklüğünden bu yana su sporlarına ilgi duyup ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşında rüzgâr sörfü yapmaya başlayan genç sporcu Cavit Biriz, kısa sürede başarılarıyla Milli Takım’a seçildi. Gençlerde 2015 ve 2016’da, son 3 yıldır da genel kategoride birincilikler elde eden Biriz, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde işletme eğitimi görüyor. Olimpiyatlara uzun süredir hazırlandığını söyleyen Cavit Biriz, “Çocukken bir gün bana olimpiyatlara bu kadar yaklaşacağımı söyleseler, belki de inanmazdım. Ancak şimdi hedefimi yakalamak üzereyim. Kendimi güçlü hissediyorum, kararlıyım. İnşallah her şey yolunda gider ve başarıya ulaşırım. Yarışmaya kadar elimden geleni yapacağım, en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğim. Daha önce rakiplerimin hepsini geçtim ama bu durum bende rehavet oluşturmaz. İnşallah olimpiyatlarda yer alarak derece elde edeceğim ve madalyayı üniversiteme getireceğim” dedi.

‘Hedefi yakalamak üzereyim’

İEÜ’deki akademisyenlerin de kendisine gereken desteği sağladığını dile getiren Biriz, “Yarışmada sizlere belirli bir parkur veriliyor. Yarışa, herkes aynı zamanda başlıyor ve belirlenen rotayı ilk bitiren de birinci oluyor. Çok çalışarak, emek vererek bugünlere geldim. Son 3 yıldır, genel kategoride Türkiye birinciliğim var. Bunlar da elde etmesi zor başarılar. Şimdi de sıra olimpiyatlara geldi. 2020 yılında Japonya’da yapılacak olimpiyatlarda olma düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. İtalya’nın Cenova şehrinde yapılacak kota yarışmasında karşıma çıkacak rakliplerimi daha önce geçtim. İnanıyorum ki yine geçeceğim” diye konuştu.