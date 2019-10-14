İzmirli genç kadın yönetmene yeni ödül

Festivalde, uluslararası ve ulusal kategorilerinde kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon ve genç bakış türünde; kadın yönetmenler tarafından çekilen filmler yarıştı, 44 kısa film seyirciyle buluştu. Türkiye’den 50 kadın yönetmenin başvurduğu bölümde, 30 film (15 yerli, 15 yabancı) finale kaldı. Yasemin Demirci, ‘Haftasonu’ adlı filmiyle Ulusal Yarışma Ödülü’nü kazanırken, jüri üyelerinin kararıyla ekstra özel ödülü verilmesi kararlaştırıldı ve Ece Kınacı’ya verildi.

Ödülünü Kınacı’ya; jüri üyeleri Bennu Yıldırımlar, Çağrı Lostuvali ve Ceylan Özçelik takdim etti. Kınacı, “Şiddet ve acının seyirlik bir malzemeye dönüştüğü, robotlaşan, sömürülen, tüketim nesnesi haline gelen yaşadığımız yüzyılda; kendini uyanık sananların, yalandan örülmüş bir fanus içinde hep üç maymunu oynayanlerın hikayesini anlatmak istedim” diye konuştu.