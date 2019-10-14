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    HaberlerEgeİzmirli genç kadın yönetmene yeni ödül
    14.10.2019 - 07:50 |

    İzmirli genç kadın yönetmene yeni ödül

    Yaşar Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümü mezunu Ece Kınacı “Rüyamda Ölü Gördüm” filmi ile 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

    İzmirli genç kadın yönetmene yeni ödül

    Festivalde, uluslararası ve ulusal kategorilerinde kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon ve genç bakış türünde; kadın yönetmenler tarafından çekilen filmler yarıştı, 44 kısa film seyirciyle buluştu. Türkiye’den 50 kadın yönetmenin başvurduğu bölümde, 30 film (15 yerli, 15 yabancı) finale kaldı. Yasemin Demirci, ‘Haftasonu’ adlı filmiyle Ulusal Yarışma Ödülü’nü kazanırken, jüri üyelerinin kararıyla ekstra özel ödülü verilmesi kararlaştırıldı ve Ece Kınacı’ya verildi.
    Ödülünü Kınacı’ya; jüri üyeleri Bennu Yıldırımlar, Çağrı Lostuvali ve Ceylan Özçelik takdim etti. Kınacı, “Şiddet ve acının seyirlik bir malzemeye dönüştüğü, robotlaşan, sömürülen, tüketim nesnesi haline gelen yaşadığımız yüzyılda; kendini uyanık sananların, yalandan örülmüş bir fanus içinde hep üç maymunu oynayanlerın hikayesini anlatmak istedim” diye konuştu.

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