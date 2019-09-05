‘İzmirli Teyzeler’ yüzleri güldürecek

İZMİR’de yaşayan ve sosyal medyadaki örgü gruplarından tanışan 50- 65 yaşlarındaki yaklaşık 80 gönüllü kadının yer aldığı ‘İzmirli Teyzeler’ grubu, okullar açılmadan önce köy okullarında okuyan öğrenciler için bir araya geldi. Ördükleri süveter, çorap, eldiven ve bereleri kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak isteyen İzmirli Teyzeler, hazırladıkları kırtasiye malzemeleriyle de minik öğrencilerin yüzünü güldürecek.

Acılarını unuttu

Evinin kapısını her çarşamba İzmirli Teyzeler grubuna açan Sevgi Vural, bir çocuğu sevindirmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi, şöyle konuştu:

“Rahmetli annemi, oğlumu ve kız kardeşimi kaybettikten sonra ‘kefenin cebi yok’ dedim. Burayı, bağış işlerini organize etmek için grubuma açtım. Her hafta burada toplanıyoruz. Herkes ördüklerini buraya getiriyor. Malzemeleri kargolayıp kolileri gereken okullara gönderiyoruz. Çok çocuğa ulaşıyoruz. Benim oğlum odasını, bilgisayarını çok severdi ama her şeyini bırakıp gitti. Arkadaşlarımın sayesinde kendimi buldum. Psikolojik olarak bana tedavi gibi oldu. Hiçbir ilaca gerek kalmadan ayaklarımın üzerinde duruyorum.”



