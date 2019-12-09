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    HaberlerEge Haberleri İzmirlinin sesi
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    09.12.2019 - 07:50 |

    İzmirlinin sesi

    Radyo Trafik İzmir, gönüllü muhabirlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda Bornova’da 119/19 Sokak’ta asfaltın bozuk olduğuna yönelik onlarca mesajın ardından yetkililere ulaştı.

    İzmirlinin sesi

    Radyo Trafik İzmir, gönüllü muhabirlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda Bornova’da 119/19 Sokak’ta asfaltın bozuk olduğuna yönelik onlarca mesajın ardından yetkililere ulaştı. Bölgede asfaltlama çalışması başlatıldı. Çiğli’ye bağlı Evka-5 Mahallesi’nde dalgalanan Türk bayrağının yıprandığı ihbarı da Çiğli Belediyesi’ne iletildi. Belediye ekipleri, eski bayrağı yenisiyle değiştirdi.

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