09.12.2019 - 07:50 |
İzmirlinin sesi
Radyo Trafik İzmir, gönüllü muhabirlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda Bornova’da 119/19 Sokak’ta asfaltın bozuk olduğuna yönelik onlarca mesajın ardından yetkililere ulaştı.
Radyo Trafik İzmir, gönüllü muhabirlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda Bornova’da 119/19 Sokak’ta asfaltın bozuk olduğuna yönelik onlarca mesajın ardından yetkililere ulaştı. Bölgede asfaltlama çalışması başlatıldı. Çiğli’ye bağlı Evka-5 Mahallesi’nde dalgalanan Türk bayrağının yıprandığı ihbarı da Çiğli Belediyesi’ne iletildi. Belediye ekipleri, eski bayrağı yenisiyle değiştirdi.