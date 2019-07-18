Kaçak yapılara geçit yok!

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başvuruları 2018 yılı haziran ayında başlayan İmar Barışı’nın suistimal edildiğini ve bu süreçte pek çok kaçak yapı inşa edildiğini söyledi. Bornova’da 5 bin 171 kaçak yapı tespit edildiğini vurgulayan Başkan İduğ, “İzmir’deki 350 bin kaçak yapının yüzde 16’nın Bornova’da olduğunu öğrendik. Şu an bizim yıkmak zorunda olduğumuz 5 bin 171 bina bulunuyor. Özellikle Çiçekliköy, Yakaköy, Eğridere gibi eski köy yerleşimlerinde çok sayıda kaçak yapı var” dedi. Belediyelerin taşıdıkları hukuki sorumluluk gereği yıkım kararlarını uygulamak zorunda olduğuna dikkat çeken Başkan İduğ, bu nedenle önümüzdeki ay 25 binayı yıkacaklarını, yeni kaçak yapıların ortaya çıkmaması için de bu yıkımların bir mesaj olarak gitmesi gerektiğini ifade etti.