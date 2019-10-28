29.10.2019 - 00:01 |
‘Kadın devrimi’
CHP Kuşadası Kadın Kolu Başkanı Engin Doyran, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Cumhuriyet’in bir kadın devrimi olduğuna dikkat çeken Doyran, “Kurtuluş Savaşı’nda emperyalizme karşı bir direniş destanı yazan Türk ulusu, kadınıyla, erkeğiyle mazlum ülkelere örnek yepyeni bir devlet kurarak esaretimize son vermiştir. 29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanı, özgürlüğün ve eşitliğin ilanıdır” dedi.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.