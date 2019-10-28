CHP Kuşadası Kadın Kolu Başkanı Engin Doyran, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Cumhuriyet’in bir kadın devrimi olduğuna dikkat çeken Doyran, “Kurtuluş Savaşı’nda emperyalizme karşı bir direniş destanı yazan Türk ulusu, kadınıyla, erkeğiyle mazlum ülkelere örnek yepyeni bir devlet kurarak esaretimize son vermiştir. 29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti ilan etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanı, özgürlüğün ve eşitliğin ilanıdır” dedi.