Kadın isterse yapar

İzmir’de yaşayan Ceylan İrdem (46), 3.5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için cebindeki son para olan 50 lirayla sanayi sitesinde turbo tamiri işine adım attı.

Kısa süre içinde sanayi sitesinin ‘Turbocu Abla’sı olan İrdem, çocuklarına da hem annelik hem de babalık yaptı.

İrdem, azmiyle birçok kadına örnek oldu, İngilizce işletme mezunu olan oğlu Nafi Öztufan da annesinin yanında bu işe başladı. İlk başta annesinin bu işe girmesine karşı çıktığını söyleyen Nafi Öztufan, şunları söyledi:

“Anneme sürekli hayal kurduğunu söylüyordum ama şu anda işleri birlikte yürütüyoruz. Onunla gurur duyuyorum. Annem sayesinde üniversiteyi bitirdim, İngilizce ile Fransızca öğrendim. Ben de kendi mesleğimi bıraktım, annemin kurduğu düzene dahil oldum. Şimdi onun gibi usta olmaya çalışıyorum” dedi.

İşinde böyle bir başarı yakalayacağını kendisinin de tahmin etmediğini söyleyen İrdem de, “Sanayideki arkadaşlarım hep destek oldu, ‘kadındır bu işi yapamaz’ demedi. Bana burada ‘Turbocu Abla’ diyorlar. Firmamın adını kimse bilmiyor. Şu anda her gün iş kapasitem artıyor” diye konuştu.

Sanayinin gözdesi

Sanayideki mesainin ardından tüm zamanını çocuklarına ayırdığını belirten İrdem, “Küçük kızımla zaman geçirince tüm yorgunluğum gidiyor. Onunla beraber yemek hazırlıyoruz, televizyon izliyoruz, oynuyoruz. Oğlum da kızım da benimle gurur duyuyor. Kadın isterse her şeyi yapar. Ben kadını erkeklerden güçlü görüyorum” ifadesini kullandı.

‘Turbocu Abla’yı tavsiye üzerine tanıdığını söyleyen müşterilerden Burak Yıldız, “Birçok yere gittik ama aracımı tamir ettiremedim. Ceylan Hanım 5 dakikada sorunumu çözdü. Kendisine bundan sonra referans sağlayacağım” şeklinde konuştu.