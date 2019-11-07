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    HaberlerEge HaberleriKadın Milli’ler için Bornova’ya
    07.11.2019 - 07:50 |

    Kadın Milli’ler için Bornova’ya

    A Milli Kadın Futbol Takımı’nı yarın tarihte ilk kez ağırlamaya hazırlanan Bornova’da seferberlik ilan edildi.

    Kadın Milli’ler için Bornova’ya

    A Milli Kadın Futbol Takımı’nı yarın tarihte ilk kez ağırlamaya hazırlanan Bornova’da seferberlik ilan edildi. Bornova Belediyesi, ay yıldızlı ekibimizin 2021 Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda yarın Hollanda’yla saat 19.00’da oynayacağı maç için ilçede Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 17.30’da araçlar kaldıracak. Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyip ay yıldızlı futbolcularımıza destek verebilecek. Gruptaki ilk maçında Kosova’ya 2-0 mağlup olan A Milliler, ikinci karşılaşmada son dünya ikincisi Hollanda’ya deplasmanda 3-0 yenildi. Üçüncü maçta Estonya ile İstanbul’da golsüz berabere kalarak ilk puanını alan millilerimiz son sınavda ise Kocaeli’de Slovenya’ya 6-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grupta 4 maçta 1 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.

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