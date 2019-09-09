Kaf Kaf alarm veriyor

TFF 3. Lig’de geçen sezon yönetim, Teknik Direktör Mesut Toros, futbolcular ve taraftarlar olarak kenetlenip düşme hattında son sıradan çıkarak Play Off oynayan Karşıyaka’da yeni sezon krizlerle başladı. Futbol şubenin tamamının yönetimden istifasıyla sıkıntılı sürece giren yeşil kırmızılılarda gönderilen 2 futbolcu yüzünden Mesut Toros’a cephe alan bir grup taraftarla tecrübeli teknik adam arasındaki gerginlik sürerken, ilk 2 haftada alınan skorlar yaraya tuz bastı. Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında beraberliği 90+4. dakikada kurtaran Kaf Kaf, evindeki ilk maçta 10 kişilik Kozanspor’a 2-1 yenilmenin şokunu yaşadı.