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    HaberlerEgeKaf Kaf alarm veriyor
    09.09.2019 - 07:50

    Kaf Kaf alarm veriyor

    TFF 3. Lig’de geçen sezon yönetim, Teknik Direktör Mesut Toros, futbolcular ve taraftarlar olarak kenetlenip düşme hattında son sıradan çıkarak Play Off oynayan Karşıyaka’da yeni sezon krizlerle başladı.

    Kaf Kaf alarm veriyor

    TFF 3. Lig’de geçen sezon yönetim, Teknik Direktör Mesut Toros, futbolcular ve taraftarlar olarak kenetlenip düşme hattında son sıradan çıkarak Play Off oynayan Karşıyaka’da yeni sezon krizlerle başladı. Futbol şubenin tamamının yönetimden istifasıyla sıkıntılı sürece giren yeşil kırmızılılarda gönderilen 2 futbolcu yüzünden Mesut Toros’a cephe alan bir grup taraftarla tecrübeli teknik adam arasındaki gerginlik sürerken, ilk 2 haftada alınan skorlar yaraya tuz bastı. Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında beraberliği 90+4. dakikada kurtaran Kaf Kaf, evindeki ilk maçta 10 kişilik Kozanspor’a 2-1 yenilmenin şokunu yaşadı.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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