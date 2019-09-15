Kaf Kaf’ın kalesinde forma savaşı

Muğlaspor önünde profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Efe, 90 dakika boyunca yaptığı net kurtarışlarla kalesinde güven verdi. Efe, kalede Erdoğan’a iyi bir alternatif olduğunu kanıtladı. Ligde Erdoğan yine yeşil kırmızılıların 1 numaralı file bekçisi olurken Efe de Teknik Direktör Mesut Toros’tan şans bekleyecek. Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’ta haftayı bay takım olarak geçirecek.