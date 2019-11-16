Kaf Kaf’ın zorlu sınavı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 18 puana ulaşıp Play Off hattına adını yazdıran Karşıyaka, yarın çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Kaf Kaf’ın rakibi 20 puanlı Fethiyespor, Türkiye’de bu sezon profesyonel futbol liglerinin en az gol yiyen takımı konumunda. Geride kalan 11 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni veren Fethiye, bu kategoride liglerde 125 takımı geride bıraktı. Teknik Direktör Soner Tolungüç, çok iyi ve istikrarlı bir takımla karşılaşacaklarını belirtti, “En büyük kozumuz taraftarımız olacak” dedi.