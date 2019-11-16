BİST105.3801,54EURO6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriKaf Kaf’ın zorlu sınavı
    16.11.2019 - 07:50 |

    Kaf Kaf’ın zorlu sınavı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 18 puana ulaşıp Play Off hattına adını yazdıran Karşıyaka, yarın çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.

    Kaf Kaf’ın zorlu sınavı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 18 puana ulaşıp Play Off hattına adını yazdıran Karşıyaka, yarın çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Kaf Kaf’ın rakibi 20 puanlı Fethiyespor, Türkiye’de bu sezon profesyonel futbol liglerinin en az gol yiyen takımı konumunda. Geride kalan 11 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni veren Fethiye, bu kategoride liglerde 125 takımı geride bıraktı. Teknik Direktör Soner Tolungüç, çok iyi ve istikrarlı bir takımla karşılaşacaklarını belirtti, “En büyük kozumuz taraftarımız olacak” dedi.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    Sıradaki Haber