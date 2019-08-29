Kaf Kaf’tan güçbirliği

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu Büyükçekmece Tepecik deplasmanında açacak olan Karşıyaka’da sezon öncesi yönetim, belediye ve dernekler bir araya geldi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki toplantıda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve belediye meclisi üyeleri güç birliği mesajları verdi. Başkan Büyükkarcı, yıllardır parçalanmışlık, bölünmüşlük ve dedikodu ortamında kulübün ileriye gidemediğini belirtti “Şimdi belediye, taraftar, kulüp ve camia olarak omuz omuza verdik” dedi.

‘Stat sorunu bir an evvel çözülmeli’

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldikleri andan itibaren kulüple iletişim halinde olduklarını belirtti. Tugay, “Sürekli olarak kulüp için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Kulübün desteklenmesi şart. Karşıyaka stadının bir an evvel yapılması gerekiyor. Biz işin çözümü noktasındayız. Bunu siyasi malzeme yapmak doğru değil” dedi.