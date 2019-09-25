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    HaberlerEge‘Kaliteli süt eğitimle mümkün’
    25.09.2019 - 18:24 |

    ‘Kaliteli süt eğitimle mümkün’

    Dünya Süt Zirvesi’nde sektörü değerlendiren Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Üreticiye verdiğimiz destekle sütün kalitesini artırıyoruz” dedi

    ‘Kaliteli süt eğitimle mümkün’

    Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ‘Dünya Süt Zirvesi’ bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. ‘Yaşam İçin Süt’ temasıyla yapılan zirvede konuşan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, üreticilere sunulan eğitimlere ve süt kalitesine değindi, sektörü değerlendirdi.

    Bilinçli tüketici vurgusu

    Sekiz milyara yaklaşan dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenmesinin ele alındığı zirvede Pınar Süt’ün 18 bin süt üreticisi ve 31 kooperatifle birlikte uyguladığı kalkınma modelini paylaşan Yiğitbaşı, şunları söyledi:

    “Pınar Enstitüsü ile son 5 yılda 13 ilde, 7 binin üzerinde üreticimize hayvan sağlığı, besleme ve hijyen eğitimleri veriyoruz. Üreticiye verdiğimiz destekle sütün kalitesini artırıyor, Türkiye süt sektörü için ‘pusula’ görevini üstleniyoruz.”

    Süt sektörünün gelişiminde eğitimli üreticinin kilit rol oynadığını dile getiren Yiğitbaşı, “Yeni nesil, sağlıklı yaşam konusunda hassas. Sektörün gelişim yolculuğunda bu noktaya odaklanılması ve tüketicilerin hassasiyetlerine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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