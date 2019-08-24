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    HaberlerEgeKalkınma, sokaklardan başlıyor
    24.08.2019 - 07:50

    Kalkınma, sokaklardan başlıyor

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Yaşayan sokaklar, güvenli alanlar” projesi için kolları sıvadı.

    Kalkınma, sokaklardan başlıyor

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Yaşayan sokaklar, güvenli alanlar” projesi için kolları sıvadı. Salimbey Mahallesi 13 Sokak sakinleriyle Dikili Belediyesi Kültür Evi’nde projenin ilk toplantısını yapan Başkan Kırgöz, “Merkezdeki kentsel sit alanının kültür turizmine kazandırılması, tarihi yapı bilincinin geliştirilmesi, tüm sokakların görsel öğeler ve sanat etkinlikleriyle canlandırılmasını hedefliyoruz” dedi.
    ‘Ufak dokunuşlar’
    Kentin belirli sokaklarında uygulamanın hayata geçeceğini kaydeden Başkan Kırgöz, “İlk etapta sokak zeminin iyileştirilmesi, aydınlatmalar, bina cephelerinin boyanması, sokaktaki dükkanların tabelalarının tek tip yapılması gibi ufak dokunuşlar yapacağız. Çekim merkezi haline gelecek sokaklarla esnafımız kazanacak, Dikili kazanacak” diye konuştu.

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