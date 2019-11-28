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    HaberlerEge Haberleri‘Kalp pili, yaşam kalitesini artırır’
    28.11.2019 - 07:50 |

    ‘Kalp pili, yaşam kalitesini artırır’

    Prof. Dr. Harun Evrengül, pillerin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla vücuda yerleştirildiğini söyledi, “Yaşam kalitesinin artmasında rol oynuyor” dedi

    ‘Kalp pili, yaşam kalitesini artırır’

    Özel Akut Kalp Damar Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, kalp pilleri hakkında bilgiler verdi.
    Kalp pillerinin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla vücuda yerleştirilen elektronik aletler olduğunu belirten Prof. Dr. Evrengül, “Kalp pillerini temel olarak üç farklı grupta toplayabiliriz. Birinci, geçici kalp pilleri. Bunlar, geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde kullanılan cihazlardır. İkinci olan kalıcı kalp pilleri de kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan cihazlardır. Üçüncü ise implante edilebilen kardiyoverter-defibrilatörler (ICD)” dedi.
    Prof. Dr. Evrengül, ICD’nin kalp hastalarında hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında şok verip normal ritmi sağlayan bir sistem olduğunu belirtti.

    Cep telefonu uyarısı

    PROF Dr. Harun Evrengül, işlem sonrası dikkat edilecek noktaları şöyle sıraladı:
    “Yaranın bulunduğu taraftaki omuzun 1 ay süreyle fazla hareket etmemesi gereklidir. Omuz dışında ön kol ve el hareket ettirilebilir. Kalıcı kalp pilinin yerleştirildiği bölüme basınç uygulanmamalı ve bir süre (20-30 gün) yüzüstü yatılmamalıdır. Yaranın bulunduğu taraf temiz ve kuru tutulmalıdır. İlk 1 hafta sonra yapılan kontrolde yara bakımı doktorunuz tarafından yapılmalıdır. Güçlü elektromanyetik alanlar, kalp pilinin çalışma şeklini etkileyebilir. Havaalanlarında, adliye binalarında ve diğer bazı yüksek güvenlikli yerlerde hastalar pilin tanıtım kartını göstermeli ve elle aranmalarını istemelidir. Cep telefonları kulağa yakın tutulduğunda nadiren kalp piliyle etkileşmektedir. Etkileşimden sakınmak için, hastalar daima telefonlarını (kapalı dahi olsa) pil jeneratörlerinden en az 15 cm uzakta tutmalıdır. Pil takılmış hastalar, elektrikli testere ve kaynak makinesi kullanmamalı.”

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