09.12.2019 - 07:50 |
Kara Şimşek’le geçmişe yolculuk
13. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) tarafından sergilenen 85 aracın arasında, 1980’li yılların ‘Kara Şimşek’ adlı meşhur dizideki Kitt isimli otomobilin birebir kopyası dikkat çekti.
13. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) tarafından sergilenen 85 aracın arasında, 1980’li yılların ‘Kara Şimşek’ adlı meşhur dizideki Kitt isimli otomobilin birebir kopyası dikkat çekti.
Ziyaretçiler, yapay zekalı otomobil Kitt’in kopyasının orijinaliyle aynı şekilde kırmızı ışıklarını yakıp, ön kısmında bulunan kontrol mekanizmasından tuşlara basılarak komut verdi. İZKOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akarsu, “Bu araç gerçeğinin kopyası. Üyelerimizden Gökhan Öge’nin şahsi aracı. Çeşitli etkinliklerde aracı sunuyoruz” diye konuştu.