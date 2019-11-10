Karabağlar’da 70 bin engelli vatandaş var

Başkan Muhittin Selvitopu, “İlçemizde 70 bin engelli vatandaş var. Amacımız hepsine ulaşmak” dedi. Protokolü, Türkiye Yardımsevenler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Tevhide Erkuloğlu ile imzalandı.