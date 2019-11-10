10.11.2019 - 01:46 |
Karabağlar’da 70 bin engelli vatandaş var
Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Yardımsevenler Derneği işbirliğiyle, ilçede yaşayan kadın, engelli, çocuk, yaşlı gibi dezavantajlı gruplara yönelik “İyilik Atölyesi” kuruldu.
Başkan Muhittin Selvitopu, “İlçemizde 70 bin engelli vatandaş var. Amacımız hepsine ulaşmak” dedi. Protokolü, Türkiye Yardımsevenler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Tevhide Erkuloğlu ile imzalandı.
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