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    HaberlerEge HaberleriKarabağlar’da 70 bin engelli vatandaş var
    10.11.2019 - 01:46 |

    Karabağlar’da 70 bin engelli vatandaş var

    Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Yardımsevenler Derneği işbirliğiyle, ilçede yaşayan kadın, engelli, çocuk, yaşlı gibi dezavantajlı gruplara yönelik “İyilik Atölyesi” kuruldu.

    Karabağlar’da 70 bin engelli vatandaş var

    Başkan Muhittin Selvitopu, “İlçemizde 70 bin engelli vatandaş var. Amacımız hepsine ulaşmak” dedi. Protokolü, Türkiye Yardımsevenler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Tevhide Erkuloğlu ile imzalandı.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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