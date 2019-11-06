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    HaberlerEge HabeleriKaraburun’da peynir hamlesi
    06.11.2019 - 01:51 |

    Karaburun’da peynir hamlesi

    Karaburun Belediyesi Keçi Peyniri Mandırası, ilçeye özgü peynirleri marka haline getirecek.

    Karaburun’da peynir hamlesi

     Keçi sütünün litresini üreticiden 3 liraya alan belediye, piyasa yapıcısı durumuna geldi.

    Mandırada üretilen, yarımadaya özgü taze ve salamura sepet keçi peynirinin, beyaz peynirin ve lor peyniriyle ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Keçi peyniri çeşitlerinin Karaburun merkez, Mordoğan ve Eğlenhoca satış yerleriyle daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağladıklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir’de de en kısa sürede satış yeri açmayı planladıklarını söyledi. Mandıranın süt işleme kapasitesi, 2020’de 5 tona çıkarılacak. Salamura, taze peynir, beyaz peynir ve lor peyniri üretilen mandırada 2020 yılı üretim planlamasına göre tulum peyniri ve Karaburun’un kopanisti peyniri üretilecek.

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