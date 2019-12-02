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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka için Atatürk’e
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    02.12.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    Karşıyaka için Atatürk’e

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta haftaya Play Off hattında giren Karşıyaka ile Turgutluspor, bugün 17 yıl sonra Ege derbisinde rakip olacak. İzmir Atatürk Stadı’nda 18.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Serhad Ürkmez yönetecek. Maçın biletleri tam 20, öğrenci ve konuk tribün 10 liradan satışa çıktı

    Karşıyaka için Atatürk’e

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 6 haftada yenilgi yüzü göremeyen ve etkili bir çıkış yakalayan Karşıyaka, İzmir Atatürk Stadı’nda ligde kendi gibi Play Off hattında olan Turgutluspor’u ağırlayacak. Saat 18.00’da başlayacak olan mücadeleyi Serhad Ürkmez yönetecek. Grupta iç sahada Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde üst üste 5 galibiyet alan Karşıyaka, 24 puanla 3. sırada yer alıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta evinde Kozanspor’u yenerek son veren Turgutlu ise 23 puanla 5. durumda bulunuyor. Kaf Kaf’ta Ege derbisi öncesi sakat ya da cezalı futbolcu yok. Turgutluspor’da ameliyat olan kaleci Can, sakatlığı süren forvet Mustafa Yılmaz ve sarı kart cezalısı Samet forma giyemeyecek. İki ekip en son 2001-2002 sezonunda 2. Lig’de 17 Nisan 2002’de birbirine rakip olmuştu. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, tarafların 17 yıl sonra ilk kez karşılaşacağı maç öncesi “Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Taraftarımızla kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise, “Ege’nin hedefleri olan iki önemli kulübünün maça gelenlere mücadele gücü yüksek bir maç izleteceğinden eminim. Evimize en iyi sonuçla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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