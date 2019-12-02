Karşıyaka için Atatürk’e

TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 6 haftada yenilgi yüzü göremeyen ve etkili bir çıkış yakalayan Karşıyaka, İzmir Atatürk Stadı’nda ligde kendi gibi Play Off hattında olan Turgutluspor’u ağırlayacak. Saat 18.00’da başlayacak olan mücadeleyi Serhad Ürkmez yönetecek. Grupta iç sahada Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde üst üste 5 galibiyet alan Karşıyaka, 24 puanla 3. sırada yer alıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta evinde Kozanspor’u yenerek son veren Turgutlu ise 23 puanla 5. durumda bulunuyor. Kaf Kaf’ta Ege derbisi öncesi sakat ya da cezalı futbolcu yok. Turgutluspor’da ameliyat olan kaleci Can, sakatlığı süren forvet Mustafa Yılmaz ve sarı kart cezalısı Samet forma giyemeyecek. İki ekip en son 2001-2002 sezonunda 2. Lig’de 17 Nisan 2002’de birbirine rakip olmuştu. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, tarafların 17 yıl sonra ilk kez karşılaşacağı maç öncesi “Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Taraftarımızla kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise, “Ege’nin hedefleri olan iki önemli kulübünün maça gelenlere mücadele gücü yüksek bir maç izleteceğinden eminim. Evimize en iyi sonuçla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.