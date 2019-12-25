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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka’da dava düştü!
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    25.12.2019 - 01:16 |

    Karşıyaka’da dava düştü!

    Karşıyaka’da eski başkan Mutlu Altuğ’un 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen son olağanüstü seçimli genel kurulun iptal edilmesiyle ilgili açtığı dava, kulüp lehine sonuçlandı.

    Karşıyaka’da dava düştü!

    Karşıyaka 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Altuğ’un Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığından ayrıldığı kongrenin iptaliyle ilgili açtığı davayı, 1 aylık hak düşürücü süre aşıldıktan sonra dava yoluna gidildiği gerekçesiyle düşürdü. Görevden ayrıldıktan sonra yeni yönetimle arasında karşılıklı hukuk savaşı başlayan Mutlu Altuğ’un Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı itirazdan da sonuç çıkmamıştı.

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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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