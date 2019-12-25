Karşıyaka’da dava düştü!

Karşıyaka 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Altuğ’un Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığından ayrıldığı kongrenin iptaliyle ilgili açtığı davayı, 1 aylık hak düşürücü süre aşıldıktan sonra dava yoluna gidildiği gerekçesiyle düşürdü. Görevden ayrıldıktan sonra yeni yönetimle arasında karşılıklı hukuk savaşı başlayan Mutlu Altuğ’un Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı itirazdan da sonuç çıkmamıştı.