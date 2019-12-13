Kartlı sistemle acı olaylara son

İZMİR’in Çiğli ilçesinde, serviste unutulan ve havasız kalıp yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümü üzerine, aynı acının tekrarlanmaması için bir servis firması, araçlarına kartlı sistem zorunluluğu getirdi. Bu sayede öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını söyleyen İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer, “Amacımız, başka Alperenlerin ölmemesi” dedi. Sistemi anlatan Kezer, şöyle konuştu:

Minibüsün arkasında

“Servis araçlarımızın arka kısmına bir kart okuyucu yerleştirirken, şoförlerimize de okutmaları için kartlar verdik. Son çocuğumuz servisten indikten sonra 10 dakika içinde sürücünün, elindeki kartı okutması gerekiyor. Kart okutulmadığı takdirde, okul görevlilerimize uyarı mesajı gidiyor. Kart basmak için minibüsün arka kısmına yürümek zorunda olan şoförler, unutulan bir çocuk olursa görüyor. l TOLGA TAHÇI DHA