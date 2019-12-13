BİST110.1152,03EURO6,460,09USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kartlı sistemle acı olaylara son
    ABONE OL
    13.12.2019 - 00:04 |

    Kartlı sistemle acı olaylara son

    Kartlı sistemle acı olaylara son

    İZMİR’in Çiğli ilçesinde, serviste unutulan ve havasız kalıp yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümü üzerine, aynı acının tekrarlanmaması için bir servis firması, araçlarına kartlı sistem zorunluluğu getirdi. Bu sayede öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını söyleyen İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer, “Amacımız, başka Alperenlerin ölmemesi” dedi. Sistemi anlatan Kezer, şöyle konuştu:

    Minibüsün arkasında

    “Servis araçlarımızın arka kısmına bir kart okuyucu yerleştirirken, şoförlerimize de okutmaları için kartlar verdik. Son çocuğumuz servisten indikten sonra 10 dakika içinde sürücünün, elindeki kartı okutması gerekiyor. Kart okutulmadığı takdirde, okul görevlilerimize uyarı mesajı gidiyor. Kart basmak için minibüsün arka kısmına yürümek zorunda olan şoförler, unutulan bir çocuk olursa görüyor. l TOLGA TAHÇI DHA

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber