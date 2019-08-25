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    HaberlerEgeKatlanır bisikletinizle otobüse binebilirsiniz
    25.08.2019 - 07:50

    Katlanır bisikletinizle otobüse binebilirsiniz

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin yeni uygulaması kapsamında, 26 Ağustos’tan itibaren belirli saatlerde katlanır bisikletlerle belediye otobüslerinde yolculuk yapmak mümkün olacak.

    Katlanır bisikletinizle otobüse binebilirsiniz

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin yeni uygulaması kapsamında, 26 Ağustos’tan itibaren belirli saatlerde katlanır bisikletlerle belediye otobüslerinde yolculuk yapmak mümkün olacak. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün aldığı karar çerçevesinde bisiklet kullanıcıları, yarından itibaren belirli saat dilimlerinde katlanır bisikletlerle toplu ulaşım hizmetinden yararlanabilecek. Buna göre, hafta içi 09.00-16.00 ve 21.00-06.00 saatleri arasında, hafta sonları ve resmi tatillerde ise tüm gün katlanmış haldeki bisikletlerle kentteki belediye otobüslerine binilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmiş yıllarda yaptığı düzenlemelerle raylı sistem ve deniz ulaşımından bisikletli yolcuların yararlanmasını sağlamış, bazı otobüslere ise katlanma özelliği olmayan bisikletlerin taşınması için özel aparatlar monte etmişti.

    Hedef, 453 kilometre

    Çevreci ulaşım modellerine yönelen İzmir Büyükşehir, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyor. Bisiklet yolları ve bisiklet kiralama sistemi ‘BİSİM’in devreye girmesiyle bisiklet kullanımı arttı. Büyükşehir, 2030’a kadar kentteki mevcut bisiklet yolunu 453 kilometreye çıkarmayı planlıyor. l İZMİR DHA

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