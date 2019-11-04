‘Kayıplarımızdan ders çıkaracağız’

TFF 1. Lig’de ilk 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altay, son 2 haftada üst üste 2 mağlubiyet alarak düşüşe geçti. Geçen hafta Ekol Göz Menemenspor’a 2-0 yenilen siyah beyazlılar, deplasmanda zirve yarışı veren Hatayspor’a 3-2 boyun eğerek İzmir’e eli boş döndü. Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybeden Altay, ilk defa deplasmanda puan çıkaramadı. Son 2 müsabakada kalesinde 5 gol gören Altay, savunmada sınıfta kaldı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Sadece bir maçı kaybettik, sezonu kaybetmedik. Kayıplarımızdan ders çıkararak lige devam edeceğiz” dedi.