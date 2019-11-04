04.11.2019 - 07:50 |
‘Kayıplarımızdan ders çıkaracağız’
TFF 1. Lig’de ilk 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altay, son 2 haftada üst üste 2 mağlubiyet alarak düşüşe geçti.
TFF 1. Lig’de ilk 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altay, son 2 haftada üst üste 2 mağlubiyet alarak düşüşe geçti. Geçen hafta Ekol Göz Menemenspor’a 2-0 yenilen siyah beyazlılar, deplasmanda zirve yarışı veren Hatayspor’a 3-2 boyun eğerek İzmir’e eli boş döndü. Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybeden Altay, ilk defa deplasmanda puan çıkaramadı. Son 2 müsabakada kalesinde 5 gol gören Altay, savunmada sınıfta kaldı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Sadece bir maçı kaybettik, sezonu kaybetmedik. Kayıplarımızdan ders çıkararak lige devam edeceğiz” dedi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.