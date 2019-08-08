Kaymakama veda

Emekliye ayrılacak olan Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün için Rüya Park tesislerinde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe; Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, garnizon komutanları, parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Kaymakam Ergün ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Sadık Doğruer, “Kaykamamımız görev süresi boyunca devlet adamlılığıyla örnek oldu. Bir devlet büyüğümüz olarak hep dayanışma içinde olacağız. Kaymakamımızın tecrübelerinden çok faydalandık. Kınık’ın fahri hemşehrisi olarak kendisine kapımız her zaman açık” dedi.