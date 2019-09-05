Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ideal 11’ini erken oluşturdu. Kadro istikrarından yana olacağını belirten Karafırtınalar, “İlk 3 haftada takımın genel görüntüsünden memnun kaldım. Ancak milli aranın ardından çok daha iyi futbol oynayıp istediğimiz skorları almalıyız. Aranın ardından Boluspor deplasmanına çıkacağız. Eksikliklerimizi giderip hedeflediğimiz zirve yolunda kaza yapmak istemiyoruz” diye konuştu.