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    HaberlerEge HaberleriKent mutfağını markalaştırıyoruz
    22.11.2019 - 07:50 |

    Kent mutfağını markalaştırıyoruz

    İzmir’in bin yıllık doğal lezzetleri, İtalyan şeflerin hünerli ellerinde mucizeye dönüşüyor.

    Kent mutfağını markalaştırıyoruz

    İzmir’in bin yıllık doğal lezzetleri, İtalyan şeflerin hünerli ellerinde mucizeye dönüşüyor. Aynı güneşin, aynı iklimin eşliğinde şekillenen İzmir ve İtalya’nın sağlıklı tatlarını, İzmir Ekonomili şefler, İtalyan şef Antonio Franzé’yle yorumladı.
    Sağlıklı beslenme denince akla gelen, İzmir ve Akdeniz mutfağındaki bin yıllık tarifler, gençlerin girişimciliğiyle tadına tat eklenerek sofralara ulaşıyor.
    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası’nda, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle genç şefler, eşsiz tatları konuklarına sundu. İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde yapılan etkinliğe İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba da katıldı. Şefler, uzun sohbetlerin oluştuğu sofraları, portakal soslu uskumru, levrek parçaları ve kabak eşliğinde fesleğen soslu makarna, patates, biber sosu ve kabak eşliğinde levrekten oluşan bir menüyle taçlandırdı.

    Konsolos’tan övgü

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimiz, hem ülkemizin mutfağını hem de dünya lezzetlerinin en ince ayrıntılarını öğreniyor” dedi. İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio da, öğrencilerle çalıştay yapmaktan keyif aldıklarını söyledi.

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