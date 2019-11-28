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    HaberlerEge Haberleri‘Kentin Merkezine Seyahat’ sürüyor
    28.11.2019 - 07:50 |

    ‘Kentin Merkezine Seyahat’ sürüyor

    Ayşen Ertango Özkaya’nın Çizgelikedi® Görsel Kültür Merkezi’nin “Fotoğrafta Kişisel Dil Geliştirme Programı” çerçevesinde ortaya çıkardığı ve 1 Ekim’den bu yana ilgiyle izlenen “Kentin Merkezine Seyahat” adlı ilk kişisel fotoğraf sergisi, 30 Kasım’a dek Çizgelikedi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

    ‘Kentin Merkezine Seyahat’ sürüyor

    Ayşen Ertango Özkaya’nın Çizgelikedi® Görsel Kültür Merkezi’nin “Fotoğrafta Kişisel Dil Geliştirme Programı” çerçevesinde ortaya çıkardığı ve 1 Ekim’den bu yana ilgiyle izlenen “Kentin Merkezine Seyahat” adlı ilk kişisel fotoğraf sergisi, 30 Kasım’a dek Çizgelikedi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.
    Sergideki fotoğraflar görme engellilerin erişimi için sesli olarak da betimlendi.

    28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
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