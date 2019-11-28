28.11.2019 - 07:50 |
‘Kentin Merkezine Seyahat’ sürüyor
Ayşen Ertango Özkaya’nın Çizgelikedi® Görsel Kültür Merkezi’nin “Fotoğrafta Kişisel Dil Geliştirme Programı” çerçevesinde ortaya çıkardığı ve 1 Ekim’den bu yana ilgiyle izlenen “Kentin Merkezine Seyahat” adlı ilk kişisel fotoğraf sergisi, 30 Kasım’a dek Çizgelikedi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.
Ayşen Ertango Özkaya’nın Çizgelikedi® Görsel Kültür Merkezi’nin “Fotoğrafta Kişisel Dil Geliştirme Programı” çerçevesinde ortaya çıkardığı ve 1 Ekim’den bu yana ilgiyle izlenen “Kentin Merkezine Seyahat” adlı ilk kişisel fotoğraf sergisi, 30 Kasım’a dek Çizgelikedi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.
Sergideki fotoğraflar görme engellilerin erişimi için sesli olarak da betimlendi.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?