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    HaberlerEgeKınık’ta çocuklar mutlu
    18.10.2019 - 00:54 |

    Kınık’ta çocuklar mutlu

    Kınık Belediyesi, AÇEV işbirliğiyle merkez ve Poyracık Mahallesi’nde açtığı Aile Yaşam Merkezi kreşlerinde, her yıl 158 öğrenciyi, ilkokula hazırlıyor.

    Kınık’ta çocuklar mutlu

    Göreve geldiğinde ilçenin kreş sıkıntısı çektiğini belirten Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Çalışan annelerin yükünü azaltmak, çocukların ilkokula daha donanımlı olarak başlamasını sağlamak amacıyla iki kreş açtık. Bu yıl kreşlerimizde 3-5 yaş arasındaki toplam 158 öğrenciye ücretsiz olarak eğitim veriyoruz. Üçü öğretmen olmak üzere toplam altı personelimizle birlikte en iyi ve kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

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