Kınık’ta çocuklar mutlu

Göreve geldiğinde ilçenin kreş sıkıntısı çektiğini belirten Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Çalışan annelerin yükünü azaltmak, çocukların ilkokula daha donanımlı olarak başlamasını sağlamak amacıyla iki kreş açtık. Bu yıl kreşlerimizde 3-5 yaş arasındaki toplam 158 öğrenciye ücretsiz olarak eğitim veriyoruz. Üçü öğretmen olmak üzere toplam altı personelimizle birlikte en iyi ve kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.