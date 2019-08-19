Kırkağaç kavununda hasat

Bayraktar daha sonra, Kırkağaç ilçesinde, coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen Kırkağaç kavununun hasadına katıldı. Bayraktar, üreticilerle birlikte Kırkağaç kavununu keserek sezonun ilk hasadını yaptı.

Bu yıl 45 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Kırkağaç kavununun en büyük özelliği hibrit olmayışıdır. Yani bundan 200-300 yıl önce atalarımız hangi şartlar ve koşullarda tohum elde ettilerse, biz de o şartlarda tohum elde edip ekimini yapıyoruz. Dolayısıyla da kavunun genetiğiyle de oynanmamış oluyor” diye konuştu.