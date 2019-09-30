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    HaberlerEge‘Kolları hizmet için sıvasınlar’
    30.09.2019 - 02:15 |

    ‘Kolları hizmet için sıvasınlar’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Menemen ve Çiğli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda üyelerle bir araya geldi.

    ‘Kolları hizmet için sıvasınlar’

    ISO 9001-2015 Kalite Belgesi almaya hak kazanan AK Parti Çiğli İlçe Başkan ve yöneticileri ile mahalle başkanlarını tebrik eden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Bizim her kadromuzun varlığı millete hizmet içindir” dedi. Ardından Büyükşehir’in altı ayda yaptığı çalışmalara değinen Sürekli, şöyle devam etti:

    ‘Yapıcı olmak istiyoruz’

    “Biz yapıcı eleştiriler getirmeye çalışıyoruz. Amacımız yol göstermek ve İzmir’in temel sorunları için somut adımların atılmasını sağlamak. Hizmet sürelerinin yüzde onunu geride bıraktılar. Şehrin panolarını sadece konser, şenlik, festival haberleri işgal ediyor. İzmir’in önünü açacak yatırım ve projeler için kollarını sıvadıklarında üstümüze düşeni yapacağız” diye konuştu.

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