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    HaberlerEgeKonak’ta halaylı kutlama
    01.08.2019 - 01:33

    Konak’ta halaylı kutlama

    Konak’ta halaylı kutlama

    Konak Belediyesi Merbel şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube arasında iş sözleşmesi imzalandı. Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK)kadroya geçen çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik bu sözleşmeye göre 760 kişi, 417 lira gıda fişi ve 312 lira paso (toplu ulaşım) yardımı alacak. Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, “İşçiye imkânları doğrultusunda hakkını veren Abdül Batur Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. Konak Belediye Başkanı Batur da, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

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