‘Konut almak için en ideal zaman’

Buca’yı sırasıyla 906 konutla Karşıyaka, 682 konutla Torbalı izledi. Satılan ipotekli konut sayısının 5 kata yakın arttığını belirten sektör temsilcileri, alıcılara yol gösterecek şu önerilerde bulundu:

Gözde Grubu Yön. Kur. Bşk. Op. Dr. Kenan Kalı: Eylül ayında sektöre 3 milyar liralık sıcak para akışı oldu. Talebin artması ve konut stoğunun azalması, önümüzdeki 3 ayın ardından fiyatları yaklaşık yüzde 40 ila 50 oranında artıracak.

Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer: Bu alımlar yatırımcıya kısa sürede yüksek getiri sağlayacak. Kuzey aksında Menemen’e doğru büyüyen İzmir; güney aksında ise Seferihisar’a doğru ilerliyor. Bu bölgeler, fiyatlar yükselmeden değerlendirilmeli.

‘Kent, kuzeye doğru genişliyor’

First Class Trust Union Yön. Kur. Bşk Gülçin Okay: Faizlerdeki düşüş doğal bir sürecin sonucu değil; bu nedenle gayrimenkul alımı yapacaklar daha fazla inmesini beklemesin, bir an önce alım yapsın. Alıcılar altı aylık süreci iyi değerlendirmeli. İzmir önümüzdeki 5 yılda özellikle kuzey aksında yani Menemen-Çiğli aksında gelişecek.

DRC Grup Kurucu Ortağı Caner Tan: Hükümet piyasayı canlandırmak adına elini taşın altına koydu ve faizleri belli bir seviyeye indirdi. Ama bunu daha fazla devam ettiremez. O açıdan bu fırsat kaçırılmamalı. Yatırım bakımından Bornova, Alsancak ve Karşıyaka hala cazibesini korurken Torbalı ve Aliağa yeni yatırım alanları olarak dikkat çekiyor.