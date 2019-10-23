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    HaberlerEge‘Konut almak için en ideal zaman’
    23.10.2019 - 00:43 |

    ‘Konut almak için en ideal zaman’

    Faiz indirimleri, eylül ayında İzmir’de konut sektörünü hareketlendirdi, 8 bin 830 konut satıldı. Satışların yüzde 45’i ipotekli (banka kredili) oldu. En fazla ilgiyi Buca gördü, ilçede 1313 konut satıldı.

    ‘Konut almak için en ideal zaman’

    Buca’yı sırasıyla 906 konutla Karşıyaka, 682 konutla Torbalı izledi. Satılan ipotekli konut sayısının 5 kata yakın arttığını belirten sektör temsilcileri, alıcılara yol gösterecek şu önerilerde bulundu:

    Gözde Grubu Yön. Kur. Bşk. Op. Dr. Kenan Kalı: Eylül ayında sektöre 3 milyar liralık sıcak para akışı oldu. Talebin artması ve konut stoğunun azalması, önümüzdeki 3 ayın ardından fiyatları yaklaşık yüzde 40 ila 50 oranında artıracak.

    Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer: Bu alımlar yatırımcıya kısa sürede yüksek getiri sağlayacak. Kuzey aksında Menemen’e doğru büyüyen İzmir; güney aksında ise Seferihisar’a doğru ilerliyor. Bu bölgeler, fiyatlar yükselmeden değerlendirilmeli.

    ‘Kent, kuzeye doğru genişliyor’

    First Class Trust Union Yön. Kur. Bşk Gülçin Okay: Faizlerdeki düşüş doğal bir sürecin sonucu değil; bu nedenle gayrimenkul alımı yapacaklar daha fazla inmesini beklemesin, bir an önce alım yapsın. Alıcılar altı aylık süreci iyi değerlendirmeli. İzmir önümüzdeki 5 yılda özellikle kuzey aksında yani Menemen-Çiğli aksında gelişecek.

    DRC Grup Kurucu Ortağı Caner Tan: Hükümet piyasayı canlandırmak adına elini taşın altına koydu ve faizleri belli bir seviyeye indirdi. Ama bunu daha fazla devam ettiremez. O açıdan bu fırsat kaçırılmamalı. Yatırım bakımından Bornova, Alsancak ve Karşıyaka hala cazibesini korurken Torbalı ve Aliağa yeni yatırım alanları olarak dikkat çekiyor.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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