09.12.2019 - 07:50 |
Kooperatif ortakları için destek sürecek
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Başkanlığı’na seçilen Hayri Sarıgöl’e tebrik ziyaretinde bulundu.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Başkanlığı’na seçilen Hayri Sarıgöl’e tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Bilgin, Sarıgöl’e görevinde başarılar diledi. Sarıgöl de, kooperatif ortaklarına ve çekirdeksiz üzüm üretimine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.